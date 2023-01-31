النيابة توضح بخصوص وفاة المحامي بسكيكدة

كشف بيان صادر عن النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة الرأي العام علما، أن المرحوم المحامي شاوي جمال الدين تعرض إلى طلقة نارية على مستوى الرأس، أودت بحياته أما باقي الجسد فلم توجد عليه أي آثار للعنف.

و جاء في البيان أنه "بتاريخ 2023/01/22 تلقت مصالح الدرك الوطني يبلدية السبت بلاغا مفاده إختفاء المدعو شاوي جمال الدين محامي ورئيس بلدية السبت سابقا منذ 2023/01/21 حسب تصريح ذويه .. وفور إخطار نيابة الجمهورية لدى محكمة عزابة من طرف الفرقة المختصة أمرت بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الإختفاء".

وأضاف البيان "بتاريخ 2023/01/30 حوالي الساعة 18:50 تلقت مصالح الدرك الوطني ببلدية الحروش بلاغا من أحد المواطنين مفاده العثور على كومة من التراب محفورة حديثا بجانب الطريق السيار بقرية التوميات تشبه إلى حد كبير قبرا".

وتابع "فور تلقي البلاغ إنتقل وكيل الجمهورية رفقة عناصر الدرك الوطني والحماية المدنية للمكان وبعد إزاحة التراب تم العثور على جثة لشخص من جنس ذكر وبعد المعاينة الميدانية تم نقل الجثة إلى مستشفى الحروش، ليتبين أنها تعود للمدعو شاوي جمال الدين محل بلاغ بالإختفاء والذي اتضح أنه تعرض إلى طلقة نارية على مستوى الرأس، أما باقي الجسد فلا توجد عليه أي آثار للعنف".

وأكد البيان أن "التحقيق الإبتدائي لا يزال مستمرا تحت إشراف النيابة إلى غاية الكشف عن الجناة".