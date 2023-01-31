لعمامرة يستقبل رئيسة البرلمان الأنديني

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم بمقر الوزارة، رئيسة البرلمان الأنديني، غلوريا فلوريس شنايدر، التي تزور الجزائر للمشاركة كضيف في أشغال المؤتمر السابع عشر لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية ، فقد تم خلال المقابلة استعراض العلاقات التاريخية للتضامن والتعاون بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية والآفاق الواعدة لتعزيزها في ضوء القيم التي توحد دول وشعوب المجموعتين، نتيجة نضالهما المشترك ضد الاستعمار والتي تتجلى اليوم عبر دعمهما غير المشروط لقضايا التحرر، لاسيما قضيتي الشعبين الفلسطيني والصحراوي، وكذلك من خلال إرادتهما المشتركة لتعزيز مبادئ عدم الانحياز في سبيل بناء عالم يسوده السلم والعدل.