وفاة أرملة المناضل محمد خيضر

توفيت صبيحة اليوم زهرة فطة تودرت ارملة مناضل الحركة الوطنية محمد خيضر، عن عمر يناهز 93 سنة، بمدينة الرباط بالمغرب. الراحلة من مواليد 1 اوت 1930 بقرية تاقة بعين الحمام بتيزي وزو و هي شقيقة زوجة المناضل حسين ايت احمد.

استقرت بالمغرب منذ اغتيال زوجها في3 جانفي 1967 بمدريد باسبانيا و نقل جثمانه و دفنه في مربع الشهداء بمدينة الدار البيضاء المغربية. روت الراحلة أن زواجها بأحد مفجري ثورة نوفمبر و احد مدبري عملية بريد وهران سنة 1949 كان في مدينة القاهرة بعد تكليف مصالي الحاج لخيضر باستخلاف الشادلي المكي على راس مكتب المغرب العربي في القاهرة قبل أن يلتحق به احمد بن بلة و حسين ايت احمد. بعد رحلة العائلة نحو المشرق لأداء مناسك الحج تم تنظيم الزفاف بحضور أكبر المناضلين السياسيين من بينهم المغاربة علال الفاسي و بن مليح و بن جلون و التونسيين صالح بن يوسف و حسان تريكي و المصري فتحي الديب و المناضل ياسر عرفات.

عانت العائلة خلال اختطاف طائرة القادة الخمس للثورة سنة 1956 من طرف الفرنسيين و نظمت رفقة شقيقتها اضراب عن الطعام للتنديد بهذا الفعل الإرهابي. قامت بزيارة سوريا و تم استقبالها من طرف عائلة الأمير عبد القادر و تحت اشراف فرحات عباس و احمد فرانسيس و عبد الحميد مهري و عيد الرزاق شنتوف و زوجته ماميا شنتوف. بدأت مرحلة التشرد و العيش في المنفى بعد الإستقلال على خلفية الصراع مع أحمد بن بلة و استقر ت العائلة رفقة ابناءها طارق و امينة و أمال و يوسف، لغاية اليوم المشؤوم في 3جانفي 1967 و تعرض محمد خيضر العملية اغتيال بالرصاص من طرف شخص مجهول قدم نفس كجزائري يود التحادث معه، حاولت الراحلة حماية زوجها و كادت تلقى نفس المصير لولا نفاذ الذخيرة في مسدس القاتل.