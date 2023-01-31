تنصيب رئيس المحكمة التجارية المتخصصة بولاية الجلفة

تم اليوم الثلاثاء تنصيب القاضي شباك فتحي ، رئيسا للمحكمة التجارية المتخصصة بمجلس قضاء الجلفة من طرف النائب العام لمجلس قضاء ولاية الجلفة، السيد معمري محمد، بحضور السلطات القضائية والمنتخبة والتنفيذية.

وذلك طبقا للمادة السادسة من القانون 22-07 المؤرخ في 05 ماي 2022 والمتمضن التقسيم القضائي، وتنفيذا للمرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 14 جانفي 2023 والذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة

وبموجب المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه فإن المحكمة التجارية المتخصصة بولاية الجلفة هي هيأة قضائية ذات اختصاص اقليمي يشمل كلا من ولايات الجلفة والأغواط وتيارت وتيسمسيلت. ويبلغ تعداد المحاكم التجارية المتخصصة اثني عشر في كل من ولايات بشار وتمنراست والجلفة والبليدة وتلمسان والجزائر وسطيف وعنابة وقسنطينة ومستغانم وورقلة ووهران

وفي تصريح له عقب تنصيبه قال القاضي شباك فتحي، الرئيس المنصب اليوم بالمحكمة التجارية المتخصصة، إن هيأته لها اختصاص حصري يتعلق بمنازعات الملكية الفكرية والمنازعات البحرية والإفلاس والتسوية القضائية وتصفية الشركات وحلّها والنزاعات بين الشركاء والنزاعات المتعلقة بالبنوك" وأضاف القاضي شباك بالقول إن المحكمة التجارية المتخصصة لها أقسام يرأسها قضاة كما أنه يدخل في تشكيلتها مساعدون لهم صوت تداولي" ليختم بالقول إن "التكوين هو الأساس باعتبار هذا النوع من النزاعات يتطلب معارف معمقة"