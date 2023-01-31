الجلفة: حريق في عيادة متعددة الخدمات بحاسي بحبح

تمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد والسيطرة على حريق نشب فجر اليوم الأربعاء في حدود الساعة الرابعة وتسعة وخمسين دقيقة (04 سا و59 د) على مستوى إحدى الحجرات بالطابق الأرضي بالعيادة المتعددة الخدمات "بن خيرة محمد بايزيد" بحاسي بحبح.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الحريق أسفر عن إصابة شخص إثر استنشاقه لأدخنة النار تم تقديم الإسعافات اللازمة له وإجلائه إلى مستشفى حاسي بحبح.

وقد سخر للعملية سيارة إسعاف وشاحنة إطفاء حيث تم التحكم في الحريق من طرف أفراد الفرقة وإنقاذ بعض العتاد الطبي فيما تم تسجيل بعض الخسائر المادية.