وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور بإن صالح

توفي شخص وأصيب آخر في حادث مرور وقع ليلة البارحة بالطريق الوطني رقم 01 في شطره العابر لإقليم ولاية عين صالح.

وأفادت مصالح الدرك الوطني عبر تطبيق "طريقي" بأن الحادث المروري نجم عن اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية وقع بالطريق الوطني رقم 01 الرابط بين ولايتي إن صالح والمنيعة بالضبط على بعد 20 كلم شمال بلدية إن صالح.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث المروري أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح، كما أن السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بإن صالح فتحت تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المروري المميت.