هذا هو المرشح الأبرز لخلافة مقري

أعلن رئيس حركة مجتمع السلم السابق، عبد المجيد مناصرة، نيته في خوض سباق رئاسة الحركة خلفا لعبد الرزاق مقري الذي تنتهي ولايته منتصف مارس المقبل.

وكتب القيادي المخضرم في منشور له أنه ينوي الترشح لمنصب حركة مجتمع السلم "استجابة لمطلب عدد من قيادات وإطارات الحركة".

وتابع أنه "ما كان له أن يتجاهل هذه المطالب، ولا أن يتنكّر لتلك النداءات التي وصلته ولا تزال من يقدّر وجهة نظرهم وصدق نياتهم، خاصة والحركة اليوم تزخر بالطاقات والكفاءات من أصحاب الخبرة، والسبق، وكذلك من الأجيال الشابة المتميزة".

وخاطب منافسه أو منافسيه المحتملين لأجل قيادة "منافسة نزيهة تقوّي حركة مجتمع السلم وتحفظها وتفعّل دورها في المجتمع والدولة والأمة".

ورغم أنه لم يكشف عن برنامجه الانتخابي، بدا الوزير الأسبق للصناعة، عازما على المضي في محاولة استرجاع مقعد رئاسة الحركة، قائلا إنه يحمل رسالة "التأصيل والتجديد"، ورغبة في التعاون مع الجميع لتكون الحركة بالجميع وللجميع، لتتمكن من فتح آفاق جديدة لمشروع الجزائر المنشودة كما رسمها الشيخ نحناح (مؤسس الحركة) مخاطبا في ذلك قدماء التنظيم والكوادر الشباب.

ولقي إعلان مناصرة نيته في خوض المنافسة على رئاسة الحركة (الترشح الرسمي لا يتم إلا بعد انطلاق المؤتمر) ترحيبا من قيادات مخضرمة، حيث بارك رئيس المجلس الشوري السابق، حاج عزيز، الخطوة وكتب على جدار مناصرة في شبكة التواصل الاجتماعي "إعلان مبارك خطوة جيدة وفّرت مرشحا له رؤية تحقّق لزوم المنهج الأصيل للحركة الواعية، ويعمق مبدأ ممارسة الشورى الصحيحة".

وفي السياق ذاته، وصف القيادي والبرلماني السابق لخضر رابحي "بالتوفيق خطوة في الاتجاه الصحيح قائمة على الوضوح والشفافية".

ولا يشكل دعم رئيسا مجلس الشورى وجمعية الإصلاح والإرشاد لمناصرة، إلا عيّنة من شبكة الدعم التي يحوز عليها القيادي البراغماتي، إذ من المرتقب أن تعلن مزيدا من القيادات المخضرمة ولائها له في مواجهة مسؤول التنظيم في الحركة، عبد العالي حساني، المدعوم من قبل الرئيس المنتهية ولايته (مقري). ويحظى حساني ببعض الأسبقية نظريا بحكم سيطرته على قطاع التنظيم لعدة سنوات.

وتشير مصادر من الحركة، إلى أن عددا من الكوادر الذين كانوا ينوون خوض السباق، تخلوا عن طموحاتهم وقرّروا الاصطفاف وراء مناصرة لتعزيز حظوظه.

وبدا الاصطفاف واضحا في النقاش المفتوح على صفحة مناصرة على شبكة التواصل الاجتماعي نفسه بين داعمي ترشحه لقيادة حمس والرافضين لذلك، فلم يتردّد مشاركون في الجدال يفترض أنهم مناضلون في انتقاد قراره، بالترشح لقيادة حمس، مذكّرين إياه بانشقاقه قبل سنوات عن الحزب (إنشاء جبهة التغيير التي حلت نفسها واندمجت من جديد في الحركة الأم لتعزيز حظوظه في الانتخابات، داعين إياه للانسحاب لفسح المجال أمام وجوه جديدة.

ووفق أحكام القانون الداخلي، تعود سلطة انتخاب رئيس الحزب لأعضاء مجلس الشورى وليس المؤتمرين، وعلى هذا الأساس ستكون انتخابات المندوبين وأعضاء مجلس الشورى لاحقا، مؤشر قد يحدد مآل معركة الاستحواذ على مقاليد حمس.

ويعتبر التنافس على رئاسة حمس صراعا بين مشروعين أكثر مما هو صراع بين شخصين أو مرشحين، حيث يدفع المشروع المهمين على القرار في التنظيم، على البقاء بعيدا عن الجهاز التنفيذي والتموقع في صف المعارضة داخل المنظومة السياسية القائمة (المجالس المنتخبة) وتيار براغماتي يريد العمل مع الجهاز التنفيذي ومراجعة قواعد الاشتباك وحيازة مزيد من المساحات في عملية القرار داخل الحكومة.