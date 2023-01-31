توقيف إرهابي بتمنراست

أوقفت مصالح الأمن للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء بتمنراست الإرهابي عبد الرحمان سليمان.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع اليوم الأربعاء، بأنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، يوم 31 جانفي 2023، بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة الإرهابي عبد الرحمان سليمان، الذي التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2012.

وأضاف البيان قائلا تأتي هذه النتائج النوعية لتؤكد مرة أخرى الاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة على كامل التراب الوطني للدفاع عن الوطن وحماية المواطنين والتصدي لكل محاولات المساس بأمن البلاد.