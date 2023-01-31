بريطانيا: بدء موجة إضرابات جديدة

بدأت موجة جديدة من الإضرابات في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، حيث انضمّ المعلمون وعاملو القطارات وموظفو الخدمة المدنية، إلى أكبر يوم إضراب في البلاد، بعد أن رفض الوزراء البريطانيون مطالب النقابات بزيادة أجور القطاع العام.

توقعت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، مشاركة حوالي 150 ألف معلم من جميع أنحاء إنجلترا وويلز، في الإضراب، إلى جانب 70 ألف محاضر جامعي، مع العلم أنّ نحو 12.500 سائق قطار سيغلقون بعض الخطوط بالكامل، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار ثلث الخدمات فقط بالعمل.

وسيُضرب أكثر من 100 ألف عضو من اتحاد الخدمات العامة والتجارية، الذين يمثلون موظفي الخدمة المدنية، ما سيؤثر على إدارات "وايت هول" والوكالات الأخرى والمتاحف ومراكز العمل، وحتى المراكز الحدودية، مع الإشارة إلى أنه تمّ تجنيد أفراد عسكريين لفحص جوازات السفر في الفترة الحالية.

ودعا مؤتمر النقابات العمالية، وهو صوت الحركة العمالية المنظمة في المملكة المتحدة، في وقت سابق، إلى يوم العمل المنسق، احتجاجا على التشريع الجديد الذي سيسمح للوزراء في المستقبل بالحفاظ على الحد الأدنى من مستويات الخدمة أثناء الإضرابات في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك النقل والصحة والتعليم.

ورغم الإضرابات المتكررة، إلا أن الوزراء في الحكومة البريطانية التزموا الصمت المطبق وعدم التحرك لمحاولة حلّ مشكل الجمود بشأن الأجور مع النقابات التي تستعدّ لمزيد من الإضرابات ما لم تتحسن الأجور.