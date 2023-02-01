بن براهم يحث الجمعيات على التكوين والتحاور مع المواطنين

دعا رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، أمس، نور الدين بن براهم، خلال إطلاقه لـ "منتدى المجتمع المدني الحوار والمواطنة والتنمية المحلية "بالقاعة الكبرى للمحاضرات بمقر ولاية ڨالمة، دعا الجمعيات إلى التكوين والاتصال المباشر بالمواطنين والتحاور معهم حول الحياة العامة، لتعزيز الوحدة الوطنية.

وأوضح بن براهم في لقاء بالمجتمع المدني بالقاعة ذاتها، بأنه يتوجب على المجتمع المدني الخروج من "المناسباتية" والعمل على الاستمرار في استقصاء انشغالات المواطنين ورفعها إلى المعنيين من المسؤولين، لإيجاد حلول مواتية لها.

وقال رئيس المرصد أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى "تعزيز الحوار وتبادل الآراء"، وأنه ستكون مسقبلا منتديات مصغرة على مستوى البلديات، ينبغي أن تقودها جمعيات محلية، لتحقيق الغرض نفسه.

واعتبر لقاء قالمة واللقاءات القادمة، لقاءات تمكن من اكتشاف القدرات والخبرات البشرية، وأن إطلاق منتدى الحوار والمواطنة والتنمية المحلية،سبعزز تمثيل المجتمع المدني ويمكن من الحوار مع مختلف الهيئات وخلق فضاءات جوار مع المرصد مثلما قال.

واستمع بن براهم رفقة والي قالمة حورية عقون ورئيس المجلس الشعبي الولائي إلى جملة من الانشغالات التي طرحها ممثلو المجتمع المدني داخل الولاية ، التي تتعلق بالتنمية المحلية وطرق التسيير لدى بعض القطاعات والهيئات المناخية.

وقد زارا بعض الفعاليات الشبانية بمركب سويداني بوجمعة، في انتظار الحلول اليوم الأربعاء ببعض مناطق الظل.