الفريق أول شنڨريحة يستقبل اللواء مبارك سعيد غافان الجابري

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي اللواء مبارك سعيد غافان الجابري الرئيس المشارك للجنة المختلطة الجزائرية الإماراتية المكلفة بالتعاون العسكري، نائب كاتب الدولة لصناعات الإسناد والدفاع لوزارة الدفاع الإماراتية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن "الاستقبال جرى على هامش أشغال الدورة الـ 11 للجنة المختلطة الجزائرية -الإماراتية، رئيس دائرة المؤن ومديرون مركزيون من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وكذا أعضاء الوفد الإماراتي".

وخلال اللقاء أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب البيان.