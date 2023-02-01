المحامون في وقفة تضامنية عبر الوطن

نظم محامو الأغواط اليوم الأربعاء على غرار باقي المجالس القضائية على المستوى الوطني، وقفة تضامنية مع زميلهم المغتال الشاوي جمال الدين وذلك بمجلس قضاء الأغواط استنكارا وتنديدا لاغتيال زميلهم المرحوم.

وفي ولاية ميلة تجمع عدد غفير من هيئة الدفاع بحضور الهيئة القضائية لمجلس قضاء ميلة، أمام مدخل مجلس القضاء، وذلك تنديدا واستنكارا بالجريمة الشنيعة التي ذهب ضحيتها المحامي الأستاذ جمال الدين شاوي رئيس بلدية السبت بولاية سكيكدة.

المحامون استنكروا بشدة هذا العمل الإجرامي الجبان في حق المغدور به، مطالبين بفك خيوط هذه الجريمة النكراء وتقديم الفاعلين إلى العدالة للاقتصاص منهم ومعاقبتهم أشد عقوبة، كما عبر محامو ميلة عن تضامنهم الكامل مع عائلة زميلهم المرحوم