تنصيب رئيس المجمع الجزائري للغة العربية

أشرف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي البروفيسور نور الدين غوالي، اليوم الأربعاء، على تنصيب البروفيسور الشريف مريبعي رئيسًا للمجمع الجزائري للغة العربية.

جرت مراسم التنصيب بمقر المجمع الجزائري، بحضور رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، ورئيس المحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، وعدّة شخصيات وأساتذة وإطارات.

وتمّ تنصيب المكتب التنفيذي المرافق لرئيس المجمع، وتضمّن الأعضاء: أحمد جعفري نائبًا، فريال فلاح نائبًا، الطاهر لوصيف كاتبًا عامًا، وفتيحة خلوت كاتبة عامة مساعدة، علماً أنّه جرى التنصيب بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 09 جانفي 2023.

وفي كلمته بالمناسبة، أكّد غوالي لـ "ملتيميديا الإذاعة الجزائرية"، نوعية المهام الأساسية الموكلة لهذا المجمع، مبرزاً في السياق ذاته أنّ الخطوة تأتي في إطار تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

من جانبه، أبرز مريبعي الوظائف الموكلة للمجمع، وعلى رأسها خدمة اللغة العربية والسعي لإثرائها وتنميتها وتطويرها والمحافظة على سلامتها والسهر على مواكبتها للعصر باعتبارها لغة اختراع علمي وتكنولوجي.

وتابع: "تمّ تكليف المجمع بالإشراف على مشروع الذخيرة العربية علمياً وإدارياً ومالياً، وإعطائها دفعًا قويًا بالتعاون مع قطاعات التعليم العالي والتربية والتعليم والتكوين المهنيين والثقافة والفنون".

وأعرب مريبعي عن امتنانه لثقة رئيس الجمهورية، وتكليفه بهذه المسؤولية العلمية والإدارية خدمةً للغة العربية ومنحها نفسًا جديدًا لتؤدي دورها المنوط بها".