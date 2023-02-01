مضاربة: إيداع شخصين الحبس بالبويرة

توبع شخصان بولاية البويرة في قضايا متعلقة بالغش والمضاربة غير المشروعة في مشتقات الحبوب وأسعارها، وتم وضعهما رهن الحبس المؤقت بعد تأجيل محاكمتهما إلى 7 فيفري الجاري، وفق ما علم اليوم الأربعاء من مصادر قضائية.

ويتعلق الأمر بالمدعو ط.م (36 سنة) والمدعو م.ع (27 سنة) المتابعان بجنحة "الغش والمضاربة غير المشروعة في مشتقات الحبوب وأسعارها"، وفق توضيحات نفس المصدر.

كما توبع المتهمان عن جنحة "عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي وعدم الفوترة".

وأشار المصدر القضائي إلى "إحالتهما على محكمة الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري أين تم تأجيل محاكمتهما إلى جلسة يوم 7 فيفري الجاري".

يذكر أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 28 ديسمبر 2021 ينص "على تطبيق عقوبات صارمة ضد المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ما ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".