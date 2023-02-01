توقيف 22 داعما للإرهاب وحجز أسلحة ومخدرات

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال الفترة الممتدة من 25 الى 31 جانفي الجاري من توقيف 22 عنصرا لدعم الإرهاب وإحباط محاولات إدخال كميات معتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بأزيد من 12 قنطارا من الكيف المعالج، كما تم توقيف 81 تاجر مخدرات خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، حسب حصيلة عملياتية أوردتها وزارة الدفاع الوطني اليوم الاربعاء.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، إنه في إطار عمليات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (22) عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم ضبط بندقية (01) رشاشة FMPK وبندقية (01) قناصة دراغونوف ومسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقية (01) نصف آلية سيمونوف ومسدس (01) رشاش Mat-49 وكمية من الذخيرة، وهذا خلال عمليات نوعية مختلفة.

وأضاف البيان، إن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن أوقفت خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (81) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (05) قناطير و(95.5) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت (05) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(187966) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (147) شخصا وضبطت (52) مركبة و(351) مولدا كهربائيا و(134) مطرقة ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (07) أشخاص وضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(105.10) طن وكذا (113.55) قنطار من مادة التبغ و(51528) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (10672) لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة تمنراست، فيما تم توقيف (179) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.