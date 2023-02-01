إنذار لأصحاب المحلات التجارية المغلقة

وجهت دواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، إنذارا إلى كافة المستفيدين من المحلات بضرورة فتحها ومزاولة نشاطاتهم وفق العقود المبرمة.

وجاء في صفحة الديوان، أنه "مواصلة لتبليغ وإنذار أصحاب المحلات التجارية المغلقة بضرورة فتحها واستغلالها بما يتوافق مع العقد المبرم مع الديوان، وذلك تمهيدا للإجراءات الردعية والتي تصل إلى حد فسخ العقود واسترجاع المحلات التجارية، راسل ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس أصحاب المحلات التجارية المغلقة على مستوى حوش الميهوب ببلدية "براقي" بإلزامية وإجبارية فتح المحلات واستغلالها وفق العقد المبرم بينهم وبين ديوان الترقية والتسيير العقاري".

وأضاف إعلان الديوان، أنه "في حال عدم امتثال أصحاب المحلات التجارية ومخالفتهم للأمر المنصوص عليه في غضون 10 أيام. فإن الديوان سيتخذ في حقكم إجراءات ردعية تصل إلى حد فسخ العقد واسترجاع المحلات".