بن الحاج يوضح بخصوص الميركاتو الشتوي

عقد اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة فريق شباب بلوزداد محمد بن الحاج ندوة صحفية للحديث عن بعض الأمور التي تخض النادي من بينها الميركاتو الشتوي والاستقدامات التي تمت خلال الصائفة الماضية.

ووفق ما جاء عبر الصفحة الرسمية لـ " السياربي " على الفايسبوك قال المتحدث ذاته:" قضية اللاعب إدريس سعدي أخدت أبعادا أخرى، وكل ما قيل كان خاطِئا، وسعدي لم ينَل كل ذلك المبلغ المالي، (اللاعب إدريس سعدي أكد ذلك في اتصال مباشر خلال الندوة الصحفية).

وأردف: "أتمنى أن تتغير قوانين اللاعبين الأجانب في الجزائر، وثقتنا كبيرة في رئيس الاتحاد وأعضاء مكتبه الحاليين".

وبخصوص الانتدابات الشتوية:" لقد وعدت المشجعين، بأسماء كبيرة خلال هذا الميركاتو الشتوي، وأتأسف لهم لأن الظروف المالية لم تسمح لنا بذلك".

وأردف: "وافقنا على قرارات تسقيف أجور اللاعبين مع "مجمع مادار" خلال الميركاتو من أجل الحفاظ على الأموال العمومية، لكن هذا القرار كان عائقا للفريق في استقدام الأسماء الكبيرة". وواصل حول هذا الجانب: "مثلما يدرك الجميع الميركاتو الشتوي ليس سهلًا، واستقدام اللاعبين صعب لأن معظم الأندية ترفض الاستغناء عن لاعبيها، ولم نجد ما كنا نبحث عنه في سوق التحويلات".

وختم: "قمت بجلب أسماء كبيرة للفريق خلال الميركاتو الصيفي، والفريق يمتلك لاعبين ممتازين يمكننا الاعتماد عليهم".