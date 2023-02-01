إدانة واليا بومرداس السابقين بالسجن النافذ

حكمت اليوم الغرفة الجزاءية بالجزائر العاصمة والمختصة في قضايا الفساد بالسجن 5 سنوات في حق الوالي الأسبق لولاية بومرداس فواتيح مدني، وأدانت أيضا والي سابق لولاية بومرداس المدعو كمال عباس بالسجن النافذ مدة 3 سنوات بتهم منح قرارات امتياز لقطع أراضي مخالفة للقانون والتشريع.

واليا ولاية بومرداس السابقين مدني فواتيح وكمال عباس تم محاكمتهم أمام الغرفة الجزائية بالجزائر العاصمة والمختصة في قضايا الفساد حيث امتثل معهم ابن الوالي "ك.ع" ومسئولين بالولاية، والأمين العام لولاية بومرداس الأسبق "م.غ" حيث تم متابعتهم بتهم منح قرارات امتياز لقطع أراضي ببومرداس، والأربعطاش بطريقة غير قانونية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والمشاركة في استغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية.