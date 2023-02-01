الدرك الوطني يداهم مذابح غير شرعية

تمكنت اليوم وبناء على معلومات مفادها وجود مذابح غير شرعية ببلد قصر البخاري جنوبي المدية فصيلة الأبحاث مدعومة بعناصر فرقتي البحث والتحري بالمدية والبرواقية على اثر مداهمة وتفتيش ثلاثة مستودعات، من حجز إحدى عشر ذبيحة قدرت كميتها من اللحوم الحمراء بـ 172.5 كلغ ، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 389650 دج ، بالإضافة إلى الوسائل المستعملة في عملية الذبح والسلخ.

كما تم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، والتنسيق مع السلطات المحلية لبلدية قصر البخاري، ومصالح الفلاحة والتجارة تم التاكد عدم صلاحية الذبائح المحجوزة للإستهلاك البشري. وقد تم إتلافها بمركز الردم التقني مع فتح تحقيق في القضية وتحرير محضر وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.