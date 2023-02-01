تعطل عملية بيع تذاكر نهائي "الشان"

تأجلت عملية اقتناء تذاكر نهائي بطولة إفريقيا لللاعبين المحليين مرة أخرى بسبب عدم اشتغال الموقع المخصص للعملية.

وكان موعد بيع التذاكر مقررا على الساعة الثانية عشر صباحا ثم تأجل إلى الثالثة زوالا قبل أن تعلن وزارة الشباب والرياضة أن الموعد الجديد هو الرابعة مساء.

وتفاجأ الجمهور العريض من عدم القدرة على اقتناء التذاكر عند الساعة المذكورة، حيث بقي الموقع الالكتروني المذكور مغلقا بسبب الضغط الكبير عليه.

وسيواجه أشبال بوقرة هذا السبت نظيرهم السنغالي على ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة في نهائي "الشان"، الذي يسبقه حفل اختتام ينشطه فانون جزائريون وأفارقة.