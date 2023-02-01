رئيس البرلمان الإفريقي في الجمهورية الصحراوية

يشرع رئيس البرلمان الإفريقي، فورتيون شارومبيرا، في زيارة إلى الجمهورية الصحراوية، الجمعة المقبل، يطلع خلالها على واقع اللاجئين الصحراويين ويقف على سير مؤسسات الدولة الصحراوية.

وسيحظى فورتيون شارومبيرا فور وصوله باستقبال رسمي وشعبي بولاية السمارة، وسيجمعه لقاء مع والي ولاية السمارة ومجلسها الجهوي - حسب أجندة الزيارة - كما ستقوده زيارة لمركز المعوقين بالولاية ويعاين سير البرامج التعليمية باحدى مدارس ولاية السمارة.

وسيجري فورتيون شارومبيرا لقاء مع رئيس المجلس الوطني الصحراوي حمة سلامة وأعضاء من مكتبه بدار الضيافة بالشهيد الحافظ.