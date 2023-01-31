أكثر من 12 ألف مؤسسة مصغرة وهمية

كشفت الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية "أناد" عن عدد المؤسسات المصغرة المتواجدة في الميدان.

وحسب بيان الوكالة فقد تم زيارة أكثر من 22687 مؤسسة في الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2022 إلى غاية يومنا هذا والتي أفرزت على وجود 8464 مؤسسة ناشطة، و12528 مؤسسة غير متواجدة في الميدان، 1448 مؤسسة حائزة على التجهيزات والمتوقفة عن النشاط.

وأشار بيان الوكالة أن هذه التدابير والإحصائيات تهدف إلى ضمان شفافية تامة في تعاملاتها وفي نفس السياق لضمان بيئة أكثر ملائمة مستقبلا للمؤسسات المصغرة بعيدة عن التعاملات المشبوهة من تضخيم فواتير وتحويل الأموال العمومية لغير وجهتها الأساسية الداعمة للإستثمار