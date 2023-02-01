تصريح جديد للافروف حول عضوية الجزائر في "بريكس"

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الجزائر، من بين أبرز الدول المتنافسة على الانضمام إلى مجموعة "بريكس".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات لافروف لقناة "أر تي": "لقد وردت بالفعل طلبات رسمية للعضوية من دول عدة، يتجاوز عدد هذه الطلبات العدد الأصلي لأعضاء بريكس - أكثر من خمسة".

وتابع لافروف: "الجزائر من بين هذه البلدان، في الأحداث الأخيرة لمجموعة الدول الخمس (دول بريكس) التي عقدت هذا العام برئاسة الصين، اتفقنا على الحاجة إلى تطوير نهج مشترك لمثل هذه النداءات، كخطوة أولى، سنتفق على المعايير والشروط لقبول أعضاء جدد في مجموعتنا، والجزائر بكل صفاتها من بين أبرز المنافسين".

وبحسب لافروف، من الضروري إيجاد صيغة "تعكس المصالح المشروعة لهذه الدول في تعزيز مبادئ العدالة والديمقراطية في العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية مع دول بريكس".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الجمعية ستغير اسمها مع زيادة عدد أعضائها، أشار لافروف إلى أنه "قد يكون هناك عدة خيارات، لكن بريكس قد أثبتت نفسها بالفعل ككيان".