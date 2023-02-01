أردوغان: نرفض انضمام السويد إلى الناتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن أنقرة لن توافق على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بما أنها تسمح بحرق وتمزيق المصحف الشريف على أراضيها.

وبحسب ما أوردته وكالة " الأناضول" ، فقد جاء ذلك في خطاب له، أمام الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

أردوغان أضاف قائلا : "موقفنا إيجابي تجاه عضوية فنلندا في حلف الناتو وسلبي تجاه عضوية السويد".

وكان اليميني المتطرف الدنماركي راسموس بالودان، قد أقدم على حرق المصحف الشريف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة السويدية.