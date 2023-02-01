والي الجلفة يمهل مجلس بلدية حد الصحاري

يشهد المجلس الشعبي البلدي لبلدية حد الصحاري شمال شرق الجلفة، منذ أيام، حالة انسداد أدت إلى تعطيل عملية التداول، وذلك بسبب الخلاف الحاصل بين الأعضاء والرئيس.

هذا الانسداد جعل والي الجلفة يوجه إعذارا لأعضاء المجلس البلدي ورئيسه، مع منحهم مهلة أسبوع من أجل ترتيب أمورهم أو حل المجلس.

الإعذار حمل رقم 156 / 2023 المؤرخ في 29 جانفي 2023، وتضمن العمل على رفع أسباب الخلاف التي تعطل المهام الموكلة إلى المجلس قبل نهاية الأسبوع الجاري كآخر أجل، أو اللجوء إلى تطبيق أحكام المادتين 101 و 102 من قانون البلدية المعدل والمتمم، في حالة استمرار الانسداد داخل المجلس.