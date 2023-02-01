الجلفة:حجز سلاح ناري ورطل من الكيف المعالج

في عملية نوعية تمت معالجتها من طرف عناصر فرقة مكافحة الاتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بأمن ولاية الجلفة، تمكنت الشرطة القضائية من توقيف 10 أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم مابين 23 و45 سنة.

الموقوفون متهمون بالتورط في قضية شحن ونقل وتخزين وتوزيع المخدرات والمؤثرات العقلية، والمخدرات الصلبة، والكوكايين قصد البيع والترويج في إطار جماعة إجرامية منظمة، إنشاء محل للفسق والدعارة، عرقلة مهام عناصر الضبط القضائي، حيازة أجهزة حساسة " منظار حربي " وسلاح ناري من الصنف الرابع " مسدس " بدون رخصة من السلطات المختصة، وجنحة تبييض الأموال.

العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة، مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط عبر إقليم الاختصاص في نقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال تبادل الأدوار، ليتم بعد تأكيد صحة المعلومات والتنسيق مع النيابة المحلية لولاية الجلفة وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف أفراد الشبكة في عدة عمليات متفرقة .

أحد الموقوفين صدر في حقه 15 أمر بالقبض من الجهات القضائية، وحُجز بحوزتهم 588,5 غ من الكيف المعالج، 0,6 غ من مادة الكوكايين، 53 قرص صلب من عقار اكستازي، 346 قرص مهلوس، بالإضافة إلى حجز أجهزة حساسة متمثلة في منظار حربي، وسلاح ناري فردي (مسدس) ، و10 هواتف نقالة كان يستعملها أفراد الشبكة في عملية التواصل بينهم، كما تم حجز أيضاً مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 142 ألف و500 دج .

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قُدِمَ المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، وبعد إحالة ملفهم على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت.