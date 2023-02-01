التقلبات الجوية.. طرقات لا تزال مقطوعة

لازالت بعض الطرقات مغلقة جراء التقلبات الجوية الأخيرة والتراكم الكثيف للثلوج، حيث أعلنت مصالح الدرك الوطني أن كل من ولايتي تيزي وزو والبويرة عرفت عدد من الطرق المقطوعة.

وأفاد مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني في صفحته الرسمية "طريقي" على "الفايسبوك"، أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلقين بسبب تراكم الثلوج.

أما ولاية البويرة فشهدت طريقين مقطوعين في كل من الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام.