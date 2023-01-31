أسعار النفط تنتعش

انتعشت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما تراجعت في الجلسة السابقة، إذ أعاد ضعف الدولار بعض الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا، بما يعادل 0.8%، إلى 83.49 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا، أو 0.9 %، إلى 77.12 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3% الليلة الماضية بعد أن أظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية ارتفاعات كبيرة في مخزونات الخام والمنتجات النفطية.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وما زال يعد "باستمرار الزيادة" في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.