الشان: برنامج " الخضر" قبل مواجهة النهائي

يستعد المنتخب المحلي لكرة القدم إلى كتابة صفحة أخرى تضاف إلى تاريخ الرياضة الجزائرية و ذلك عند مواجهة السنغال يوم السبت المقبل على ملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا في نهائي واعد لبطولة أمم إفريقيا للمحليين.

ويعقد مدرب" الخضر" مجيد بوﭬرة، ندوة صحفية رفقة اللاعب سفيان بايزيد غدا الجمعة بداية من الساعة الحادية عشر صباحا بملعب" نيلسون مانديلا" ببراقي.

وبخصوص برنامج اليوم، سيتدرب زملاء الهدّاف أيمن محيوص على الساعة السادسة مساء، كماستكون هناك منطقة مخصصة للاعبين و مختلف وسائل الإعلام.