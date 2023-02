Palestine: série de frappe sur la bande de Gaza

Des avions de l’occupation sioniste ont bombardé plusieurs sites dans la bande de Gaza, détruisant certaines zones et causant des dommages matériels. L’agence de presse palestinienne Wafa a rapporté qu’un site dans la région de Sheikh Ajline au sud-ouest de la ville de Gaza avait été visé par deux missiles sans de blessés. Une position au nord de la ville de Beit Lahia et des terres agricoles au nord et au centre de la région on également été vises. Les raids d’occupation ont selon des sources visés l’ouest et le centre de la bande de Gaza endommageant des propriétés des Palestiniens. Les forces d’occupation ont pour rappel lancé une série de frappes aériennes sur divers sites de la bande de Gaza.