هني يدعم إندرلخت في ضم سليماني

تحدث الدولي الجزائري سفيان هني، عن صفقة انتقال زميله السابق في المنتخب الوطني إسلام سليماني المنضم حديثا إلى الدور البلجيكي وتحديدا نادي إندرلخت.

وقال هني في حوار نقل موقع" إندرلخت أون لاين" جزءا منه:" سليماني محارب من جودة عالية، لديه ثقة كبيرة، صحيح لم يلعب كثيرا مؤخرا لكنه سيكون جاهزا جسديا".

وأضاف بأن صحيفة " ليكيب"، أوضحت بأن سليماني كان محبطا لوضعه في بريست وإنعكس ذلك على أرضية الميدان.

وفي السياق ذاته كشف بأن هني طلب من نادي الغرافة التعاقد مع سليماني لكن الأمر كان مستحيل.

وختم هني بخصوص الهدّاف التاريخي لـ " الخضر":" إنه جيد جدا في التعامل بالرأس عندما تأتيه الكرة، ومع ذلك فهو يحتاج إلى لمس الكرة كثيرا، إنه يتمتع بشخصية كبيرة وهو قائد في غرف تغيير الملابس وبالتالي يمكن أن يفيد المجموعة في هذا الجانب".