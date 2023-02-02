حجز 5918 كبسولة مهلوسات بتوقرت

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتقرت، خلال الأسبوع الأخير من حجز 5918 قرص مهلوس مع حجز سيارة سياحية ومبلغ مالي مقدر بـ: 45000 دج كعائدات إجرامية، وتوقيف شخصين ينشطون ضمن شبكة إجرامية، تعتمد على أسلوب التمويه في تمرير الكميات السالفة الذكر .

واكد الرقيب الأول زواوي محمد أمين نائب قائد فرقة الأ بحاث للدرك الوطني بتقرت أن العملية النوعية جاءت بعد الاستغلال الجيد للمعلومات والانتشار المحكم لوحدات الدرك الوطني عبر شبكة الطرقات أين تم توقيف المركبة وبعد التفتيش الدقيق تم العثور على المحجوزات السالفة الذكر وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم تحرير محضر قضائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تقرت.