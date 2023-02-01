سوناطراك: ابتكار حل لتخطي مشكل تجمد الماء بأنابيب الغاز

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار رفقة فريق من الإطارات المسيرة بزيارة عمل وتفقد إلى حاسي مسعود قصد معاينة انجاز المنشآت الإنتاجية بالمديرية الجهوية لحاسي مسعود أين عاين المشاريع التطويرية بالناحية والتي تتضمن مشروع إنشاء مركز الفصل والضغط بحاسي قطارة الذي دخل حيز الخدمة شهر جانفي.

وأفاد مجمع سونطراك في بيان له ، أن "مركز معالجة البترول الخام لحاسي قطارة مرتبط بشبكة آبار الإنتاج التابعة للحقول المتواجدة بالناحية الجنوبية لحاسي مسعود إذ يعمل هذا المركز على الرفع من الإنتاج ويساهم في تحسين عمليات التدفق حيث تبلغ قدرته الإنتاجية اليومية 60 ألف برميل من النفط و 4,3 مليون متر مكعب من الغاز وكذا استرجاع الغازات المصاحبة للنفط الناتجة عن عملية الفصل و التي تمد الآبار بغاز الضخ بمعدل 10 ألاف متر مكعب لكل بئر.

وفي زيارة موالية لمركب Z-CINA المختص في إنتاج غاز البترول المميع، يضيف البيان، أن توفيق حكار الرئيس المدير العام لسوناطراك رافق برنيني أليسندرو المدير العام للشركة الإيطالية تيكنيمونت و التي كلفت بإنجاز خط الإنتاج الرابع لغاز البترول المميع أين تم معاينة وحدات هذا الخط الإنتاجي الجديد وكذا قاعة التحكم والمراقبة للمركب.

وحسب المصدر ذاته، يحظى هذا الخط الرابع بطاقة معالجة يومية تقدر بـ 8 ملايين متر مكعب من الغاز و 1200 طن من غاز البترول المميع و كذا 150 طن من المكثفات.

كما سمحت هذه الزيارة للرئيس المدير العام بتفقد موقع بئر MD322 حيث استمع إلى شروحات تقنيين شباب مختصين في مراقبة الآبار بخصوص حلول تقنية تم تطويرها ذاتيا بالمديرية الجهوية لحاسي مسعود لتخطي مشكل تجمد الماء في قنوات نقل الغاز مما يتسبب في عرقلة الإنتاج في فصل الشتاء.

وقام الرئيس المدير العام بتشجيع أصحاب الأفكار التطبيقية المبتكرة باعتبارها مبادارات تعمل على خلق القيم المضافة للشركة وتساهم في الحفاظ على وتيرة الإنتاج حيث نوه توفيق حكار بهذه الطاقات الشبانية والتي تعتبر مستقبل الشركة.