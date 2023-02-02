مولودية وهران: قرارات هامة خلال اجتماع الوالي مع المسيرين

طلب السعيد سعيود والي ولاية وهران من المساهمين ومسيري فريق مولودية وهران الالتحاق بمقر الولاية وذلك يوم الاحد المقبل بداية من الساعة 16:00 عصرا.

وحسب الصفحة الرسمية لولاية وهران على الفايسبوك، فإن الأمر يتعلق بحضور اجتماع من أجل رفع الغموض عن قضية تسيير الفريق والتي أثرت على استقراره وأدخلته في دوامة لا يحمد عقباها.

وأضاف المصدر ذاته، أنه خلال هذا الاجتماع سيتم اتخاذ قرارات هامة ومهمة بالنسبة للفريق العريق مولودية وهران.

وجاء تنظيم هذا الإجتماع من طرف الوالي، كإستجابة لإلحاح مناصري الفريق وساكنة الولاية، وحرصا منه على تحرير الفريق من كل العراقيل والقرارات العبثية كما سيتم التكفل الأمثل لإعادة أمجاد هذا الفريق العريق.