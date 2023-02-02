رحابي: تصريحات المغربي بن كيران بمثابة "دعوة للحرب"

صنّف الدبلوماسي ووزير الإعلام الأسبق، عبد العزيز رحابي، تصريحات الرئيس السابق لحزب العدالة والتنمية، المغربي عبد الإله بن كيران، التي دعا فيها إلى التعبئة ضد الجزائر بعبارات عدائية، بأنها "دعوة صريحة للحرب ضد الجزائر من شخصية سياسية وطنية، تناقلتها جميع وسائل إعلام المخزن"، مشيرا إلى أن الحدث "ليس منعزلاً لقائد حزبي فقد شرعية التمثيل الشعبي أو حلقة بسيطة من حملة صحفية أصبحت مألوفة لا يُعادل تكرارها إلا عسر المظالم التي يتم التذرع بها ضد بلدنا".

وإنما هي في تقدير الناشط السياسي، مرتبة وبنيوية وتأتي ضمن سياق منظم، قائلا "إن التهجم على الجزائر في المغرب لم يثر ردود فعل رسمية أو من الطبقة السياسية المحلية، مما يؤكد أنها "عملية سياسية ودبلوماسية متعمدة ومنسقة، جاءت في سياق يتسم بغياب العلاقات بين البلدين ووضع إقليمي متوتر وحالة دولية غير مستقرة".

وفي تحليله لأقوال بن كيران الذي مني بخسارة تاريخية في الانتخابات ما قبل الأخيرة بالمملكة، فقد على إثرها رئاسة الحكومة، يرى السياسي أن الدعوة للحرب ضد الجزائر بمثابة فعل خطير، لأنه صادر عن رئيس وزراء سابق (2011-2017) وزعيم حزب معروف عنه أنه يخضع لسلطة القصر الملكي.

وعلى هذا الأساس، أشار رحابي، بأن السياسي المغربي مطالب بضبط النفس والاعتدال في تصريحاته حول السياسة الخارجية التي تبقى، كما هو الحال في غالبية البلدان، من صلاحيات رؤساء الدول. مشيرا إلى أن هذا القاعدة "محترمة في المغرب، إلا عندما يتعلق الأمر بالجزائر، حيث تتعرض للمزايدة الممنهجة في التهجم على تاريخها ومؤسساتها من قبل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين.

وربط رحابي مضمون تصريحات بن كيران، بحالة نظام المخزن بقوله "من الصعب تصديق أن هذه التصريحات لا تعكس الحالة الذهنية للمخزن، الذي يُنشط استراتيجية التوتر المستمر مع الجزائر، لشيطنتها في نظر الرأي العام المغربي، وتقديم بلدنا على أنه التهديد الرئيسي لسلام واستقرار المغرب، وجعله مسؤولاً بشكل غير مباشر عن وضعه الاجتماعي والاقتصادي.

وتابع "بنفس الروح يؤجج القصر الملكي حملة دبلوماسية وإعلامية تهدف إلى تقديم الجزائر كدولة معادية للغرب ومصالحه، من خلال اللجوء إلى أساليب تقترض بشكل كبير من تلك التي كانت تُستعمل خلال الحرب الباردة".

وكان بن كيران، قد أدلى بتصريحات تتضمن عدائية كبيرة ضد الجزائر ودعوات إلى التعبئة ضدها، مما أخرجها من سياقها السياسي إلى سياق دعائي حربي، أبان على إفلاس رئيس الحكومة المغربية الأسبق وانشغاله بمواضيع شعبوية لا تعني الحزب، بدلا من الاهتمام بسياسة التطبيع التي ينتهجها نظام المخزن والتي تتعارض مع مبادئ حزب العدالة والتنمية الذي ينتسب إليه بن كيران.