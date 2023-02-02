الفريق أول شنڨريحة يدشن المقر الجديد لقيادة القوات البحرية

أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، على مراسم تدشين المقر الجديد لقيادة القوات البحرية بزرالدة، وهذا بحضور كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات وقائد الدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين لأركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني.

وحسب بيان وزارة الدفاع ، وقـف الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وقفة ترحم على روح الشهيد "سويداني بوجمعة"، الذي يحمل مقر قيادة القوات البحرية اسمه، حيث وضع باقة من الزهور عند النصب المخلد للشهيد وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

بعدها ورفقة اللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية، أشرف الفريق أول على تدشين المقر الجديد للقوات البحرية. عقب ذلك تابع الفريق أول عرضا شاملا حول هذا المقر الجديد، قدمه القائمون على انجاز المشروع، قبل أن يُعاين ميدانيا مختلف المرافق المنشآتية، التي من شأنها الإسهام في توفير كافة الشروط والظروف الملائمة لمستخدمي قيادة القوات البحرية لأداء المهام الموكلة لهم بالاحترافية اللازمة.

بعد ذلك، اجتمع الفريق أول بإطارات قيادة القوات البحرية حيث أسدى للحاضرين جملة من التعليمات والتوجيهات، تصب في مجملها حول ضرورة المحافظة على هذا الصرح الجديد، وكذا مضاعفة الجهود الكفيلة بمواصلة العمل الجاد الذي يليق بسمعة قواتنا البحرية، لاسيما في مجال تطوير قدراتها والحفاظ على سلامة أقاليمنا البحرية والتصدي لكل التهديدات المحتملة.

في ختام الزيارة، قام الفريق أول بغرس شجرة قبل أن يوقع على السجل الذهبي لقيادة القوات البحرية، يضيف البيان.