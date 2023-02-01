السودان .. خطوة جديدة نحو التطبيع

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بوصول وزير الخارجية الصهيوني، إيلي كوهين، إلى العاصمة السودانية، الخرطوم.

وأفاد الموقع الإلكتروني "واللا" بأن وزير الخارجية زار الخرطوم والتقى رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان.

وفي السياق نفسه، كشف تقرير صهيوني عن محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع النخبة السياسية في دولة الاحتلال، مفادها أن "السودان في طريقه للانضمام رسميا إلى اتفاقيات أبراهام التاريخية".

وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، في بيان لها، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن "انضمام السودان رسميا إلى اتفاقيات أبراهام، سيفتح الباب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل على غرار ما قامت به الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020".

وكانت صحيفة "هآرتس" قد ذكرت أن طائرة صهيونية هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وعلى الرغم من إعلان السودان عن انضمامه إلى "اتفاقيات أبراهام"، إلا أن السودان لم يوقع رسميا حتى الآن على هذه الاتفاقيات.