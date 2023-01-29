جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن في هذا التاريخ

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الخميس في بيان لها عن تنظيم جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي في طبعتها الـ18 ما بين 6 و17 من شهر فيفري الجاري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأوضح نفس المصدر، أن فعاليات المسابقة التي ستجرى، في الفترة الممتدة من الـ15 إلى الـ26 من شهر رجب 1444هـ الموافق لـ6 إلى الـ17 من شهر فيفري الجاري، ستكون عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وستجرى المسابقة هذه السنة - في إطار الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال، وستختتم بتكريم الفائزين الثلاثة الأوائل في حفل رسمي ينظم بمناسبة إحياء ليلة الإسراء والمعراج المباركة. حسب ذات البيان .

وستمثل الجزائر في هذه المسابقة، القارئة "شيماء انفال تباني"، بعد الدورة التأهيلية السادسة للمترشحين للمسابقات الدولية التي نظمتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ب"برج القرآن الكريم" بمدينة سطيف، من 2 إلى 6 جانفي المنصرم، وكذا المسابقة الوطنية التصفوية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده، التي جرت فعالياتها خلال نفس الشهر بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر العاصمة، بإشراف لجنة تحكيم مختصة، يضيف البيان.