دولة إسلامية تفتح سفارة في تل أبيب

افتتح الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، الخميس، أول سفارة لبلده ذات الأغلبية المسلمة في الكيان الصهيوني، بعد أربع سنوات من عودة العلاقات بين البلدين بعد عقود من انقطاع العلاقات منذ عام 1972.

ووصف مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو افتتاح السفارة في رمات غان قرب تل أبيب بأنه "لحظة تاريخية".

وكان الرئيس التشادي قد ظهر في مقطع فيديو متداول أمس الثلاثاء وهو يزور المسجد الأقصى بحماية الشرطة الصهيونية، الأمر الذي أثار الجدل.

وعبر بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم قيام دول إسلامية بتعزيز علاقاتها مع كيان غاصب في هذا الوقت بالذات الذي يشهد تصعيداً كبيراً.

تشاد واحدة من أفقر دول العالم، وهي ليست دولة عضو في جامعة الدول العربية ولكنها تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي.