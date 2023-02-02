تفاصيل اعتداء تلميذ على مدير متوسطة بغليزان

تعرض مدير متوسطة قايد أحمد بغليزان، مساء الخميس، إلى اعتداء جسدي من قبل تلميذ يدرس في السنة ثانية بذات المؤسسة التربوية، وقد أصيب المدير بجروح على مستوى الرأس، ما أثار احتقانا، وسخطا كبيرا لدى الطاقمين الإداري والتربوية.

وقد كشفت مصادر عليمة لـ"الخبر" أن التلميذ هذا كثير الغياب، الأمر الذي ترك المدير يمنعه من الدخول المؤسسة إلا بحضور ولي أمره للنظر في شأنه، لكن التلميذ أبى ذلك ورفض إحضار ولي أمره، ودخل المؤسسة والقسم عنوة غير مبال بأمر المدير، فتوجه هذا الأخير إلى القسم محاولا إخراج التلميذ لإحضار ولي أمره، لكن التلميذ حمل كرسيا وضرب المدير على مستوى الرأس محدثا له إصابة بليغة،

فتدخل أستاذ وحمل المدير على التو إلى المستشفى الذي منحه عجزا لمدة أربعة أيام، وفي ذات الصدد توجه الضحية إلى الأمن الثامن بغليزان، ورفع شكوى ضد التلميذ، حيث استدعت مصلحة الأمن التلميذ رفقة ولي أمره لسماع أقواله، والتحقيق لا يزال جاريا.