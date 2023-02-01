"تعليق استيراد منتجات فلاحية حفز المستثمرين على مضاعفة الإنتاج"

ثمن وزير التجارة كمال رزيق مساء اليوم من البليدة، قرارات الدولة الجزائرية بتعليق استيراد "منتجات زراعية"، وأن ذلك حفز المستثمرين الفلاحيين من مضاعفة المجهود والعمل، وظهرت آثار ذلك في كميات الإنتاج التي تضاعفت، وأصبحت تغطي حاجيات السوق الوطنية، سواء في الخضروات أو الفواكه، وخفض من فاتورة الاستيراد بشكل ملحوظ، بل وحتى أصبحت كثير من المواد محل تصدير نحو الأسواق الخارجية.

وأضاف "رزيق" بأن الجزائر استطاعت بفضل هذه النظرة والسياسة المنتهجة، من تحقيق اكتفاء ذاتي في مجمل أنواع الفاكهة، والتي كانت تكلف الدولة عملة صعبة، دون حساب فاكهة "الموز"، والتي هي أيضا عرفت تخفيضا في كمية استيراده بلغت إلى حوالي النصف ـ تم تخفيض استيراد الموز من 320 ألف طن إلى 160 ألف طن، وعرج في سياق تصريحه، أن مكسب تحقيق الاكتفاء الذاتي، توسع أيضا إلى بعض الأنواع من "شتلات" أشجار الفاكهة، وأن الهدف المسطر هو خيار "تصديرها" نحو الأسواق الدولية، للرفع والتنويع من قيمة ومداخيل صادراتنا .

وبدوره كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبدالحفيظ محمد، أنهم بصدد تجسيد مشروع طموح، وعليه طلب محلي ودولي، بالتوجه نحو زراعة "أشجار الأرقان" بعدد من ولايات الوطن، والتي تتميز بيئة مساعدة على نموه، في شراكة جزائرية ايطالية، لإنتاج و استخلاص منها مادة "الزيت"، واستغلال حتى أخشابها، والتي معروف عنها استغلالها في صناعة تحف خشبية، وحتى أواني وأدوات زينة .