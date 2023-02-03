اضطراب جوي يجتاح 18 ولاية

توقعت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية في عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت النشرية، أن كمية الامطار المتساقطة ستكون بين 15 و25 ملم وهذا بداية من اليوم الجمعة الثالثة بعد الزوال، لغاية يوم غد السبت السادسة صباحا، على كل من ولايات شمال المنيعة، غرداية، تقرت، شمال ورقلة، وجنوب الوادي.

فيما حذرت نشرية خاصة أخرى، من هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية تتعدى سرعته بين 60 و70 كلم/سا، على ولايات الوادي، ورقلة، المنيعة، غرداية، تقرت، أولاد جلال، المغيير، أدرار وتيميمون، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية الحادية عشر ليلا.

كما حذرت ذات المصالح، من استمرار موجة البرد على ولايات أم البواقي، باتنة، تبسة، خنشلة، الجلفة، البيض، النعامة، والأغواط وتيارت.