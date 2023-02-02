الطارف: مستثمرون يستضيفون أطفال التوحد ويستنكرون غياب السلطات

تأسفت أكاديمية المستثمرين السياحيين بولاية الطارف ما وصفته على لسان رئيسها " حقرة السلطات لأطفال التوحد وأوليائهم " الذين كانوا أول أمس " الخميس " في ضيافة المستثمرين بالقرية السياحية البطاح في بلدية بن مهيدي في يوم سياحي خصيصا لهذه الفئة من الأطفال المتواجدون بمراكز إسعاف الطفولة التابعة لقطاع النشاط الاجتماعي من خلال تنظيم وإقامة برنامج متنوع النشاطات الترفيهية والألعاب البهلوانية والمتعة السياحية على الهواء الطلق وحافلا بالهدايا لأطفال التوحد ، وحسب رئيس الأكاديمية فان الدعوة وجهت للوالي ومديرة السياجة ورئيسا بلدية ودائرة بن مهيدي وكلهم تجاهلوا الدعوة واقتصر الحضور على مديرة النشاط الاجتماعي الى جانب حضور جماعي لأولياء أطفال التوحد والمؤطرون بمراكز الطفولة المسعفة ، وقد أثار غياب السلطات المحلية صدمة وسط الجميع واعتبروه حقره وإقصاء وتهميش لفئة أطفال التوحد ، عكس الاهتمام التي توليه ذات السلطات لنشاطات مماثلة لكرنفالات التجمعات النسوية أين يتنافس المسؤولين المحليون على الحضور واعتلاء المنصة ، ورجح المستثمرون السياحيون بأن يكون غياب السلطات من ورائه تهربا من الإحراج قد يواجههم مع المستثمرين الخواص جراء المشاكل التي مازالت عالقة في هذه المنطقة السياحية التي تأوي 70 مرفق متعدد ومتنوع الخدمات السياحية أغبها في طور الانجاز ومحاصرة بعدة مشاكل مع العقار والتمويل والتهيئة القاعدية .