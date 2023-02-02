حموش: هذه أبرز نقاط ضعف المنتخب السنغالي

تحدث اليوم الجمعة، المدرب سعيد حموش عن نقاط قوة وضعف المنتخب السنغالي الذي يواجه الجزائر في نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين غدا السبت بملعب نيلسون مانديلا.

وقال حموش في تصريحات إذاعية لبرنامج " أستديو الكرة"، " صحيح لديهم وسط ميدان قوي، لكن ينقصهم النضج التكتيكي فأغلب اللاعبين سنهم لا يتجاوز 18 سنة".

وأردف:" لديهم مشكل في الدفاع وهو عدم التمركز الجيد، كما لديهم خلل على مستوى الجهة اليسرى".

وختم:" علينا أن نستفيد كما قلت من سوء التنسيق بين خط الدفاع وخط الوسط، ضف على ذلك أن نقطة ضعفهم في الكرات الثابتة وإخراجهم للكرة الثانية في منطقة الجزاء".