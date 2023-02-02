الاتحاد الأوروبي يعيّن منسقة جديدة لمناهضة الكراهية ضد المسلمين

أعلن الاتحاد الأوروبى تعيين، الفرنسية ماريون لاليس، منسقة جديدة لمناهضة الكراهية ضد المسلمين، بهدف تعزيز الاستجابة في وجه الكراهية والتمييز الفردي والبنيوي ضد المسلمين في الاتحاد الأوروبي.

وأكد الاتحاد الأوروبى، أمس، أن ذلك يأتى لتعزيز الاستجابة في وجه الكراهية والتمييز الفردي والبنيوي ضد المسلمين في الاتحاد الأوروبي.

ورحّب الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس بوينو، بتعيين المنسقة الجديدة.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه في 'تويتر'، إن هذا الأمر سيعزز محاربة الكراهية والتمييز الفردي والبنيوي ضد المسلمين في الاتحاد الأوروبي، مشيدا بتمكنها من تحدث اللغة العربية.

من جانبها، رحبت ماريون بتعيينها، وكتبت على صفحتها الرسمية على 'تويتر': "يشرفني أن يجري تعييني اليوم كمنسق جديد للاتحاد الأوروبي لمكافحة الكراهية والتمييز ضد المسلمين"، وأضافت: "موضوع مهم يتطلب جهودنا والتزامنا المشترك".

من جهته، رحب المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بتعيين ماريون لاليس منسقة لملف معاداة المسلمين في الاتحاد الأوروبي، مشيدا المفوضية الأوروبية على تعيين المنسق الجديد لمكافحة العداء ضد المسلمين.

ويتطلع رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، أيمن مزيك، إلى تعاون مثمر مع منسقة الاتحاد الأوروبي الجديدة، وقال: "تهانينا على هذا القرار التاريخي الذي اتخذته المفوضية الأوروبية، ونهنئ بصورة خاصة السيدة لاليس على هذا التكليف المهم، وأرجو لها التوفيق في هذه المهمة الصعبة".

ولفت قائلا: "نحن قلقون لأننا نشهد حاليا تصاعدا متزايدا لظاهرة العداء للمسلمين، وفي نفس الوقت إنكارا متزايدا لهذه العنصرية في الدوائر اليمينية في أوروبا". مشددا على أنه "حان الوقت أيضا لإنشاء مثل هذا المنصب التمثيلي في ألمانيا أيضا".

جاء ذلك بعد أيام من أزمة دولية وعالمية أثارها عدد من المتطرفين في السويد والدانمارك وهولندا بعد حرق القرآن الكريم.

وقبل أيام، أحرق زعيم حزب 'الخط المتشدد' الدانماركي اليميني المتطرف، راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية بستوكهولم، بترخيص رسمي وتحت حماية مشددة من الشرطة.

وأثار حرق القرآن جدلا واسعا وغضبا عارما في العالم الإسلامي، وخرجت تظاهرات في دول مختلفة أبرزها تركيا التي قال رئيسها رجب طيب أردوغان، إن بلاده ترفض انضمام السويد إلى حلف الناتو ما دامت تسمح بحرق القرآن الكريم.

يشار إلى أن السيدة ماريون لاليس ستعمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لتعزيز السياسات والاستراتيجيات التي تهدف لمكافحة الإسلاموفوبيا.