الشان: تصريحات زكريني عن حكم النهائي

كشف اليوم الجمعة الحكم الدولي السابق، محمد زكريني أن الحكم الذي سيدير نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين غدا السبت بين الجزائر والسنغال ،الغابوني بيير غيستين أتشو يعد من بين أفضل الأسماء في الساحة.

وقال المتحدث ذاته في تصريحات إذاعية للقناة الأولى:" هذه المباراة الثالثة التي يديرها الحكم من وتم اختياره من بين 19 حكما ساحة، وهذا نظرا لمردوده الممتاز في " الشان"، خاصة في لقاء الجزائر مع أثيوبيا ".

وأضاف زكريني:" يعد أتشو مستقبل التحكيم في القارة السمراء من الجيل الصاعد".

وبخصوص جودة التحكيم بصفة عامة أردف زكريني:" لحد الآن كل الأمور التحكيمية تسير بشكل جيد، وهذه الدورة تعد من بين الأفضل لأن الجزائر جمعت كل حكام الجيل الجديد".

وختم:" تقنية الفيديو المساعد، ساهمت كثيرا في هذه البطولة ولا توجد أي شكوى في هذا الصدد فكل الظروف كانت مواتية وهذا بشهادة رئيس لجنة التحكيم بـ " الكاف".