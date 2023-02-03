الطارف: ضعف في منسوب سد بوناموسة وتعويض نقصه بالمياه الجوفية

كشف مدير الموارد المائية لولاية الطارف في اتصال مع " الخبر " بأن موجة الأمطار المتساقطة خلال شهر جانفي المنصرم رفعت منسوب سد ماكسة الى 87 بالمائة بما يعادل 21 مليون متر مكعب من منسوب سعته الأصلية 24 مليون متر مكعب ، وبالنسبة لسد بوقوس زاد منسوبه بنسبة 56 بالمائة ما يعادل 34 مليون متر مكعب من سعته الإجمالية 60 مليون متر مكعب ، بينما اضعف نسبة ومخيبة سجلت بسد بوناموسة في بلدية الشافية بنسبة 10 بالمائة بما يعادل 15.5 مليون متر مكعب من سعته الإجمالية 150 مليون مت مكعب ، واستنتج نفس المسؤول التنفيذي لقطاع الري بأن نسبة تساقط الأمطار كانت أكثر بالجهة الشرقية لإقليم الولاية اين يتواجد سدي ماكسة وبوقوس ، وأقلها بكثير بالجهة الجنوبية موطن مصبات الأودية بسد بوناموسة بالشافية الذي يعول عليه في التزود بمياه الشروب لولايتي عنابة وجزء من ولاية الطارف ، وحسبه وفي مرحلة مؤقته يمكن الاعتماد على مصادر المياه الجوفية لتعويض امكانية اللجوء الى تقليص الكميات اليومية من سد بوناموسة الى حين تحسن ارتفاع منسوبه ، خاصة وأن الاستغلال الحالي لمياه الشروب من نقس السد يكلف واحد مليون متر مكعب كل شهر لفائدة 5 بلديات بولاية الطارف اضافة الى 3 مليون متر مكعب كل شهر لولاية عنابة ، وبشأن مشروع إنجاز محطة نحلية مياه بكدية الدراوش الساحلية في الطارف والتي ستمون 4 ولايات " الطارف ، عنابة ، سوق أهراس وقالمة " بمياه الشروب فإن الأشغال حسب وضعها الحالي كما يراه الخبراء المحليون مازالت تراوح عمليات التهيئة القاعدية وبناء محطة الحياة للمشروع وأجمعت الأطراف المعنية بمتابعة المشروع بأنه ليس بالوتيرة التي حث عليها رئيس الجمهورية ولا بنفس تقدم الأشغال كما هي بقية المحطات المماثلة الجاري انجازها