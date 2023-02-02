تميمون: رسالة عاجلة إلى وزير التربية..

رفع النائب في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية تميمون" الحاج محمد سالم النقار" رسالة عاجلة إلى وزير التربية الوطنية حول الازمة التى تعيشها المؤسسات التربوية ببلدية طلمبن التي تبعد عن مقر ولاية تميمون بنحو 120 كلم والمتعلقة، بأزمة الإكتظاظ، النقل، الإطعام والتأطير

التجهيزات البيداغوجية. المنح المدرسية المخصصة للبلدية، وكذا ضرورة تسجيل وإنجاز هياكل تربوية جديدة. ويدكز أن الدراسة كانت قد تأخرت أكثر من شهر في بداية الموسم بمتوسطة المجاهد "رماني محمد " بسبب الأوضاع التي تتخبط فيها، وبعد حل البعض منها عادت الدراسة إليها، لكن اليوم يبدو أنها رجعت الى نقطة الصفر.