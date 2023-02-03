غليزان: توقيف شبكة إجرامية بحوزتها 9 صفائح من المخدرات

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة واد أرهيو في غليزان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات، وحجز09 صفائح من الكيف المعالج، وسلاح أبيض محظور من الصنف السادس، وذلك استغلالا لمعلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل شحنة من الكيف المعالج من إحدى الولايات الغربية للبلاد قصد ترويجها بمدينة وادي أرهيو، ليتم إعداد خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيفه على متن سيارة أجرة على مستوى المدخل الشمالي للمدينة وادي أرهيو وضبط بحوزته على صفيحة من المخدرات. ومواصلة للتحقيق، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة أين تم توقيف شركائه في العملية الذين كانوا على متن مركبة من نوع رونو كليو ضبط بداخلها على 08 صفائح من الكيف المعالج مخبأة بإحكام، وسلاح أبيض محظور من الصنف السادس، وكذا حجز الهواتف النقالة المستعملة في عملية التواصل بين أفراد هاته الشبكة الإجرامية. وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.