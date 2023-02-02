الشان: ماذا قال بوﭬرة وبايزيد عن لقاء النهائي؟

عقد اليوم الجمعة مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم ، مجيد بوﭬرة ندوة صحفية رفقة اللاعب سفيان بايزيد ندوة صحفية للحديث عن مواجهة نهائي " الشان" المقرر غدا السبت بملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا.

وقال بوﭬرة:" وصلنا للهدف الذي حددناه في وقت سابق وهو النهائي، اليوم تفصلنا 90 دقيقة أو مرحلة فقط عن اللقب، إسترجعنا جيدا وحضرنا كما ينبغي، المباراة ستكون صعبة على الفريقين".

من جهته قال اللاعب بايزيد:" لقاء الغدسيكون قويا من جميع النواحي، حضرنا أنفسنا جيدا من الناحية الذهنية حتى نكون في الموعد، الضغط سيكون هذا شيء طبيعي ونحن سنحوّله لدافع إيجابي كوننا نمثل المنتخب الوطني وسندخل بكل قوة لتشريف قميص المنتخب".

و و اصل " الماجيك"، حديثه عن اللقاء :" سنواجه السنغال مرة أخرى ، كنا قد لعبنا ضدهم وديا و انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، مواجهة الغد ستكون مغايرة تماما و التفاصيل هي من ستصنع الفارق، منذ البداية نحن نكّن كل الإحترام لكل المنتخبات".

و أضاف بطل العرب في 2019:" السنغال تستحق التواجد في هذه المحطة، منذ بداية المنافسة إحترمنا كل خصومنا فكل لقاء يختلف عن الآخر".

وقبل الختام قال بوﭬرة:" لا يوجد حسابات في النهائي، عليا أن نستميت من أجل الجزائر من أجل الشعب ومن أجل العمل الذي قمنا به، اللاعبون محفزون جيدا، لأنه أحيانا بعض المباريات تعطيك الصورة الخاطئة".

وأنهى المدرب:" الأمر الرائع أن الجمهور سيكون خلفنا، وستكون الحفلة لنا ولإفريقيا لأنه عادة فإن المباريات بين السنغال والجزائر تكون رائعة".